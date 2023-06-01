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В Архангельске разоблачили юридические шашни следователя с адвокатом

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 01.09.2022 в отношении сотрудника правоохранительного органа и адвоката, статус которого в настоящее время прекращен, признанных в зависимости от роли и степени участия каждого виновными в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и пособничестве в этих преступлениях (ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 292 ч. 5 ст.33, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Судом установлено, что сотрудник правоохранительного органа, расследуя уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, изготовил процессуальные документы о проведении с ним следственных действий, в которых изложил недостоверные сведения об участии защитника, после чего убедил его подписать протоколы следственных действий в отсутствие этого адвоката.

Позднее адвокат подписал все протоколы следственных действий и предоставил сотруднику правоохранительных органов заявление о взыскании денежных средств из средств федерального бюджета якобы за защиту гражданина в те дни, когда фактически следственные действия не проводились.

Осужденный вынес постановление о выплате процессуальных издержек в которое внес заведомо ложные сведения о том, что адвокат якобы участвовал в проведении следственных действий, после чего в пользу защитника из бюджета перечислены денежные средства.

Лицо, защиту которого осуществлял адвокат, осуждено приговором Исакогорского районного суда г. Архангельска 05.10.2020, который вступил в законную силу.

Сотруднику правоохранительного органа назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. рублей а бывшему адвокату штраф в сумме 200 тыс. рублей.

Апелляционные жалобы осужденных и их защитников с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения. Решением суда бывший адвокат  освобожден от наказания в связи с изменением обстановки. В остальной части приговор оставлен без изменений.

(фото с https://zapad24.ru/)  

21 июль 10:54 | : Скандалы

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