Мат частенько раздается в архангельских офисах

«Непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений» слышат от коллег 7 из 10, от начальства — каждый второй. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные горожане из Архангельска.

В 41% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 29% — время от времени. Из уст руководителя 9% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 38% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 20% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 50% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, архангелогородцы признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 7%, о периодическом — еще 40%.



Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Интересно, что архангелогородцы 35—45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, рассказывали о том, что слышат нецензурную лексику от коллег, что делают замечания по этому поводу, и реже — что позволяют себе сквернословить. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР и руководители всех уровней: «Другого языка не понимают», — отзываются они о подчиненных. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка: «Это очень плохо, но на работе — сплошной стресс».

(фото с https://www.nikomedvedev.ru)