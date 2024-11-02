Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мат частенько раздается в архангельских офисах

«Непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений» слышат от коллег 7 из 10, от начальства — каждый второй. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные горожане из Архангельска.

В 41% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 29% — время от времени. Из уст руководителя 9% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 38% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 20% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 50% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, архангелогородцы признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 7%, о периодическом — еще 40%.

 Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Интересно, что архангелогородцы 35—45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, рассказывали о том, что слышат нецензурную лексику от коллег, что делают замечания по этому поводу, и реже — что позволяют себе сквернословить. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР и руководители всех уровней: «Другого языка не понимают», — отзываются они о подчиненных. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка: «Это очень плохо, но на работе — сплошной стресс».

(фото с https://www.nikomedvedev.ru

16 ноябрь 08:51 | : Скандалы

Главные новости


Станция «Юрьевский Рубеж» - место обязательное к посещению
О моноспектакле Олега Щукина в Архангельском драмтеатре

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (213)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20