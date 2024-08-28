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Треть архангельских работодателей продолжают вакцинировать своих сотрудников

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители компаний и экономически активные жители из Архангельска.

36% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 34% компаний. 6% закупили медицинские маски, 3% практикуют очистку воздуха, 2% надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 1% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.

 Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 25% считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации: «Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни». Каждый пятый затрудняется с ответом.

 Чаще о необходимости вакцинации говорили архангелогородцы до 34 лет (27%) и те, кому больше 45 лет (28%).


 

10 октябрь 08:11 | : Будни

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