В Архангельске русские «дружинники» разгромили вечеринку в ТЦ «Экватор»

Своими подвигами хвастается «Русская Община в Архангельске», взявшая на себя нелегкий труд определять градус нравственности общества.

Так, в ночь с 12 на 13 октября, Дружина Русской Общины Архангельска, совместно с правоохранительными органами, провели профилактические мероприятия в ночном клубе (здание ТЦ «Экватор»), направленные на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений.

Борцам за мораль, видите ли, показалось, что там собираются адепты нетрадиционных ориентаций, среди которых, на их невооруженный глаз, немало студентов САФУ. Обвинительный текст сопровождался красивыми фразами о сверстниках студентов, в данный момент находящихся на поле боя.

У наблюдателей от редакции появился резонный вопрос к органам правопорядка – на каком основании они (органы) привлекают к оперативным мероприятиям лиц из организации, от которой за версту нехорошо пахнет известной «коричневой» идеологией?