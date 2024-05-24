Экватор мусорной реформы в Архангельске. "ЭкоИнтегратор", очнись!

Вот такие фотографии присылают жители Архангельска в адрес регионального отделения Народного фронта.

Это безобразие творится за торговым центром «Корона», практически в самом центре областной столицы.

Что скажут гости города (они иногда у нас появляются – «в Архангельске живут свиньи»? Но люди просто вынесли свой бытовой мусор, который ответственное лицо должно вывезти и утилизировать.

Ответственное лицо – компания «ЭкоИнтегратор», оно же региональный оператор. И это не задворки, мимо которых легко проскочить на мусоровозе (хотя тоже не оправдание).

Вот так старинный город встречает «экватор» мусорной реформы, объявленной президентом. Зато квитанции за вывоз отходов попадают в наши почтовые ящики точно в срок. Такую бы точность во всем…



