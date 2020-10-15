Странный приговор за поджог с жертвой вынесен пьянице из Плесецкого округа

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 31-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога и повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2024 года вечером осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая согреться, рывком открыл запертую входную дверь и незаконно проник в дом, расположенный в поселке Обозерский Плесецкого района, в котором проживала его 43-летняя знакомая. На веранде дома он поджег тряпку и скрылся с места преступления. В результате возникшего пожара сгорел деревянный дом, а находившаяся в нем женщина погибла.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину и пояснил следователю, что женщина, в гостях у которой он ранее употреблял спиртные напитки, не пустила его в дом. Он замерз на улице, поэтому проник на веранду и развел костер, не предполагая, что от его действий начнется пожар.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.