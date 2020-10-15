Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Странный приговор за поджог с жертвой вынесен пьянице из Плесецкого округа

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 31-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога и повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 19 февраля 2024 года вечером осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая согреться, рывком открыл запертую входную дверь и незаконно проник в дом, расположенный в поселке Обозерский Плесецкого района, в котором проживала его 43-летняя знакомая. На веранде дома он поджег тряпку и скрылся с места преступления. В результате возникшего пожара сгорел деревянный дом, а находившаяся в нем женщина погибла.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признал свою вину и пояснил следователю, что женщина, в гостях у которой он ранее употреблял спиртные напитки, не пустила его в дом. Он замерз на улице, поэтому проник на веранду и развел костер, не предполагая, что от его действий начнется пожар. 

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

(фото с ttps://kazan.mk.ru

16 октябрь 08:57 | : Скандалы

Главные новости


Архангельск на старых гравюрах
Культура требует внимания и денег. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (193)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20