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Житель Плесецкого округа разбушевался на длительный срок заключения

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 38-летнему жителю поселка Оксовский Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч.2 ст.330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения).

Следствием и судом установлено, что 22 августа 2023 года в поселке Оксовский осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе словесного конфликта, угрожал 46-летнему знакомому убийством и нанес удар острием топора ему по голове. Благодаря тому, что потерпевший уклонился от удара, вмешательству очевидца преступления и своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив.

 Через непродолжительное время осужденный пришел к дому, где проживал местный житель с матерью-пенсионеркой, которые отказались впускать его в жилище. Осужденный сходил за гвоздодером, при помощи которого сорвал дверь с петли и незаконно проник в чужое жилище. Он потребовал у мужчины отдать ему телефон, которой тот якобы взял у их общего знакомого, при этом угрожал убийством и ударил потерпевшего гвоздодером по голове.  

 В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил, что действовал в интересах знакомого. 

 Приговором Плесецкого районного суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

(фото с https://adi19.ru) 

 

12 апрель 08:51 | : Происшествия

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