В Плесецком округе пьяный неадекват спалил дом вместе с женщиной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 19 февраля 2024 года вечером подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем рывка и открытия входной двери, которая была заперта изнутри, незаконно проник в дом, расположенный на ул. Заречная в поселке Обозерский Плесецкого района, в котором проживала его 43-летняя знакомая. После этого, находясь на веранде вышеназванного дома поджег тряпку, в результате чего дом полностью сгорел, а находившаяся в нем женщина погибла.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводится сбор доказательственной базы.

Подозреваемый задержан.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г. Мирный Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.