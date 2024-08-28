Жителю Котласа оказался не нужен малолетний сын

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летнего жителя города Котласа в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с мая 2021 года по июль 2022 года по месту жительства в городе Котласе обвиняемый грубо обращался с 11-летним сыном, систематически нанося мальчику побои руками и подручными предметами.

О происходящем в семье стало известно после того, как отец ребенка отказался забирать его из больницы, попросил лишить его родительских прав, так как он утратил контроль за воспитанием сына. Мальчик рассказал, что после лишения матери родительских прав он стал проживать с отцом. Нетрезвый отец периодически применял к нему физическую силу. В настоящее время ребенок проживает с родственником, который признан его опекуном.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.