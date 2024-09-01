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Архангелогородец за нелюбовь к власти и Вооруженныи Силам получил срок

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). 

 Следствием и судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и государственных органов в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в декабре 2023 - январе 2024 года в одной из социальных сетей вновь разместил материалы, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.  

 Приговором суда ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Приговор суда не вступил в законную силу.

24 сентябрь 14:08 | : Скандалы

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