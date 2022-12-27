Котласский депутат дискредитировал Вооруженные Силы своей страны

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По информации наших коллег по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера» , речь идет о депутате Котласского городского Собрания Анатолии Арсееве.

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи привлеченным к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, с июля по сентябрь 2022 года в одной из социальных сетей разместил комментарии, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.