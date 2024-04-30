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Житель Архангельска пойдет под суд за наветы на российскую армию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ  (публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). 

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи привлеченным к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в январе 2024 года в одной из социальных сетей вновь разместил материалы, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области. 

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

(фото с https://alaniatv.ru)

30 май 08:26 | : Происшествия

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