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Будет «Квартал мечты», но пока помойка. В Северодвинске обнаружили свалку стройматериалов

По жалобам жителей региональный Народный фронт побывал на перекрёстке проспектов Морского и Победы в городе корабелов. И нашел горы строительного мусора.

Площадь несанкционированного складирования ж/б плит и прочего армированного хлама – полтора гектара, объем – 10 тысяч м³.

Автор экологического беспредела неизвестен. Но известно, что напротив схрона балок и панелей по масштабному инвестпроекту возводится ЖК «Квартал мечты». Здесь хотят построить 40 тысяч «квадратов» жилья и даже фондохранилище для городского краеведческого музея.

Пока на деле – лишь хранилище опасного строительного мусора, срок разложения которого может достигать 100 и более лет. Известно, что сдача жилого объекта запланирована аж на 2029 год.

Активисты обратились в местную администрацию и прокуратуру с требованием ликвидировать вредоносную свалку и наказать всех виновных.

19 апрель 16:18 | : Экономика / Скандалы

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