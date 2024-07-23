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Котлашанин ограбил свою похоронную контору

В МО МВД России «Котласский» от руководителя организации, занимающейся оказанием ритуальных услуг, поступило сообщение о краже денежных средств. Из офиса компании неизвестный похитил более 30 тысяч рублей, вскрыв металлический сейф. Также пропал мобильный телефон, оставленный в помещении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи причастен сотрудник организации — 28-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек в ночное время, имея доступ в помещение, проник внутрь и при помощи рабочего инструмента распилил стенку сейфа, похитив денежные средства. По пути злоумышленник решил забрать и лежавший на столе телефон.

Деньги молодой человек потратил. Смартфон изъят и возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Злоумышленнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы.


27 август 09:16 | : Скандалы

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