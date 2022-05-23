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Руководитель "Вельского леса" растратил многомиллионную субсидию из госпрограммы

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей группы компаний «Вельский лес». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере).

Как установлено расследованием, обвиняемый вместе с двумя подчиненными работниками в период с 2015 г. по март 2016 г. подготовили фиктивные документы о заимствовании подконтрольным им ООО «Комбинат деревянных конструкций» в одном из банков средств для формирования сезонных запасов сырья. Эти документы они представили в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и на их основании незаконно получили в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» субсидию в размере 28,1 млн. рублей. Однако денежные средства были израсходованы по своему усмотрению.

В связи с заключенным прокуратурой области с обвиняемым досудебным соглашением уголовное дело в отношении него будет рассмотрено в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

В отношении остальных обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Мошенничество и коррупционные преступления установлены оперативными подразделениями региональных управлений ФСБ России и МВД России.

25 август 11:29 | : Происшествия

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