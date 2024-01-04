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Озеро Большое Коровье в Архнгельской области не определилось с границами

Проведенной Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой установлено, что сведения о границах озера Большое Коровье в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, поскольку работы по их описанию не проведены. 

В результате не представляется возможным достоверно определить и местоположение примыкающей к водному объекту береговой полосы, ширина которой составляет 20 метров.

Согласно положениям Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

В этой связи природоохранной прокуратурой в Приморский районный суд Архангельской области направлено административное исковой заявление о возложении на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области обязанности организовать проведение работ по определению границ озера Большое Коровье.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнением решения суда находится на контроле прокурора.

 

05 август 10:34 | : Скандалы

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