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Прокуратура считает незаконными дорожно-строительные работы на реке Вага

Прокуратурой Архангельской области в рамках осуществления надзора за исполнением природоохранного законодательства выявлен факт отсыпки земельного участка для размещения автомобильной дороги на водном объекте – реке Вага, которая является поверхностным водным объектом общего пользования, находящимся в собственности Российской Федерации.

Формирование земельного участка в границах названного водного объекта и дальнейшее распоряжение им противоречат законодательному запрету на образование участков на землях, покрытых сосредоточенными в водных объектах поверхностными водами (п. 2 ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации).

Указанное явилось основанием для обращения прокуратуры области в арбитражный суд с исковым заявлением о признании отсутствующим права собственности Архангельской области на земельный участок и истребовании его из незаконного владения ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 05.06.2023 требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.

(фото с https://vsegda-pomnim.com) 

 

16 июнь 14:28 | : Скандалы

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