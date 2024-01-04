Директор фирмы из Устьян расплатился с рабочими собственным автотранспортом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы выплат свыше двух месяцев).

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2022 года по июнь 2023 года директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оказание услуг по теплоснабжению, допустил невыплату заработной платы двадцати работникам организации на общую сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей, расходуя денежные средства на текущие нужды.

В ходе следствия наложен арест на транспортные средства обвиняемого на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Подследственный признал свою вину и на стадии следствия возместил 245 тысяч рублей причиненного ущерба. Также решением Устьянского районного суда взыскана часть задолженности по невыплаченной заработной плате. Судебный акт находится на исполнении в службе судебных приставов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Устьянского района.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.