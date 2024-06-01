Житель НАО вел в питейном заведении антироссийскую агитацию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года), п. «в» ч.2 ст.280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием сети Интернет) и ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда нацистской атрибутики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи привлеченным к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики и действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в апреле 2024 года в помещении бара в поселке Красное Ненецкого автономного округа в присутствии посетителей выкрикивал лозунги нацистской организации. Он же, в одной из социальных сетей разместил публикацию, направленную на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России, и видеозапись, содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по НАО.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.