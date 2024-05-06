Евгений Удалкин извинился и получил условный срок

Удалкин признан виновным в совершении тяжкого преступления –присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Приговором установлено, что Удалкин, будучи директором муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-издательский центр», также исполнял обязанности главного редактора газеты «Архангельск – город воинской славы».

В 2023 году Удалкин, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ему денежных средств путем их присвоения и личного обогащения, договорился со знакомым журналистом, не осведомленным о его преступных намерениях, о заключении с МУ «ИИЦ» договора подряда по оказанию услуг по подготовке авторских журналистских материалов для их последующей публикации в газете «Архангельск – город воинской славы» за денежное вознаграждение.

В дальнейшем, согласно достигнутым договоренностям, часть авторских материалов журналист готовил самостоятельно, передавая их Удалкину для публикации в газете, а оставшиеся материалы, публикуемые под авторством данного журналиста, Удалкин составлял лично. Количество статей, подлежащих публикации в газете, а также размер вознаграждения за них определялся Удалкиным как главным редактором газеты. Денежные вознаграждения, получаемые за статьи, изготовленные Удалкиным, журналист ежемесячно передавал последнему.

В результате противоправных действий Удалкина муниципальному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Информационно-издательский центр» был причинен ущерб в размере более 1000000 рублей.

Подсудимый ранее не судим, вину в содеянном признал полностью, добровольно возместил причиненный имущественный ущерб, принес извинения. За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, Удалкину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.