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В деле о покупке водительских прав в Архангельске появился новодвинский посредник

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении 25-летнего жителя г. Новодвинска. Он обвиняется по по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве).  

По версии следствия, обвиняемый в июле 2022 г., реализуя умысел на посредничество во взяточничестве, способствовал взяткодателю в даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение незаконных действий – получения водительского удостоверения категории «В» без фактической сдачи экзамена на право управления транспортными средствами в ОГИБДД МО МВД России «Приморский». 

Обвиняемый предоставил взяткодателю контактные данные для мобильной связи, организовал знакомство и переписку в различных мессенджерах сети «Интернет» с лицом, имеющим среди знакомых сотрудника полиции в ОГИБДД МО МВД России «Приморский». 

При этом данное лицо, достоверно зная, что знакомых должностных лиц – представителей власти, в обязанности которых входит принятие экзамена в ГИБДД МВД России и выдача водительского удостоверения у него нет, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства договоренности, получил от взяткодателя денежные средства в размере 30 000 руб. и путем обмана и злоупотребления доверием их похитил данные денежные средства. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.   

(фото с https://moi-ogorod.ru/osobennosti-pokupki-voditelskih-prav/)     

 

03 июль 09:01 | : Скандалы

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