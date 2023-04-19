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Житель Холмогор купил в Сети водительские права и нарвался на неприятности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 20-летнего  жителя Холмогорского района в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291  УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

По версии следствия, весной 2023 года обвиняемый в сети Интернет нашел объявление о продаже водительских удостоверений категории «В, В1, М». Он осуществил банковский перевод на сумму 40 тысяч рублей, которые предназначались якобы сотруднику ГИБДД. Затем заказным письмом получил водительское удостоверение, которое являлось подложным и не было внесено в базу данных водительских удостоверений ГИБДД РФ.  29 апреля 2023 года на автомобильной дороге «Архангельск-Белогорский-Пинега-Кижма-Мезень» сотрудник ОМВД России по Холмогорскому району остановил автомобиль под управлением обвиняемого с признаками алкогольного опьянения. В процессе разбирательства обвиняемый предоставил подложное водительское удостоверение, которое у него изъяли в связи с сомнениями в его подлинности.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что, покупая удостоверение, думал, что оно настоящее, хотя и выдано незаконно. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Холмогорскому району. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 июль 11:49 | : Происшествия

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