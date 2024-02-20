Архангелогородец водил грузовик по поддельному удостоверению

Приговором мирового судьи Приморского судебного района Архангельской области житель г. Архангельска признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Органом дознания установлено, что осужденный у неустановленного лица через мессенджер «Whatsapp» приобрел заведомо поддельное водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, при наличии которого трудоустроился в торговую компанию г. Архангельска водителем грузового автомобиля.

Во время осуществления очередного рейса по заданию работодателя не справился с управлением и совершил ДТП на территории Приморского района области, после чего предъявил инспектору ГИБДД, прибывшему на место аварии, заведомо поддельное водительское удостоверение.

С учетом обстоятельств дела и данных о личности подсудимого судом назначено наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы с установлением соответствующих обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.