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Бухгалтер, обокравшая Ягринскую гимназию в Северодвинске, идет под суд

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении бухгалтера МАОУ «Ягринская гимназия». Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия работник бухгалтерии в 2021 и 2022 годах присваивала денежные средства, полученные ей из кассы для внесения на лицевой счет общеобразовательного учреждения, а также злоупотребляя доверием главного бухгалтера и директора гимназии, с использованием вверенных ей «электронных ключей» производила начисление на свой расчетный счет сверх причитающихся ей выплат. 

Всего женщина похитила 3,7 млн рублей.

Преступления выявлены РУФСБ России по Архангельской области, уголовное дело о них расследовано в его следственном отделении.

 За период предварительного расследования обвиняемой в добровольном порядке возмещен ущерб в размере 3,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

14 декабрь 09:02 | : Происшествия

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