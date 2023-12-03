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Няндомская ЦРБ расходовала бюджетные деньги по своему усмотрению

Прокуратура Няндомского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница».

Установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 учреждение допустило нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

В частности  за счет средств обязательного медицинского страхования произведена оплата расходов за коммунальные услуги в жилых помещениях, находящихся на балансе учреждения,  уплачен налог на имущество за площади помещений, находящиеся на балансе, но переданные в аренду, и прочие расходы, не соответствующие целям обязательного медицинского страхования.

Мировым судьей судебного участка №1 Няндомского судебного района Архангельской области ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» признано виновным по  ст. 15.14 КоАП РФ  с назначением штрафа в размере 26, 5 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Денежные средства обязательного медицинского страхования, использованные больницей не по целевому назначению, решением Арбитражного суда Архангельской области взысканы в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области.

20 декабрь 10:39 | : Скандалы

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