Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельска уличила Фонд капремонта в многочисленных нарушениях

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

По результатам проверки выявлено три подрядных организации, нарушивших сроки исполнения обязательств по договорам, заключенным с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на выполнение капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов, расположенных на территории города Архангельска, что повлекло за собой существенное нарушений прав и интересов граждан.

Так, подрядной организацией ООО «ЧЕСТРОЙ» в декабре 2021 года просрочены обязательства по договору на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтового оборудования и соответствующих работ в 14 многоквартирных домах.

При проведении проверочных мероприятий прокуратурой города вскрыты факты нарушения юридическими лицами ООО «Ремонт Лайв» и ООО «Коммунально Строительная Техника» сроков исполнения обязательств по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов более чем на 3 месяца.

Данные обстоятельства явились основанием для возбуждения в отношении должностных лиц этих организаций дел об административном правонарушении по  ч. 7 ст. 7. 32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

Мировым судом руководители организаций признаны виновными и оштрафованы – ООО «Ремонт Лайв» в сумме 49 731 рублей, ООО «Коммунально строительная Техника» в сумме 38 466 рублей,  ООО «ЧЕСТРОЙ» в размере  2 524 031 рублей.

03 август 11:02 | : Скандалы

Главные новости


Окрошка, которую вы еще не пробовали
Хроники Плавучего университета

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (40)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20