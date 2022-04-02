Прокуратура Архангельска уличила Фонд капремонта в многочисленных нарушениях

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
По результатам проверки выявлено три подрядных организации, нарушивших сроки исполнения обязательств по договорам, заключенным с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на выполнение капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов, расположенных на территории города Архангельска, что повлекло за собой существенное нарушений прав и интересов граждан.
Так, подрядной организацией ООО «ЧЕСТРОЙ» в декабре 2021 года просрочены обязательства по договору на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтового оборудования и соответствующих работ в 14 многоквартирных домах.
При проведении проверочных мероприятий прокуратурой города вскрыты факты нарушения юридическими лицами ООО «Ремонт Лайв» и ООО «Коммунально Строительная Техника» сроков исполнения обязательств по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов более чем на 3 месяца.
Данные обстоятельства явились основанием для возбуждения в отношении должностных лиц этих организаций дел об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7. 32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).
Мировым судом руководители организаций признаны виновными и оштрафованы – ООО «Ремонт Лайв» в сумме 49 731 рублей, ООО «Коммунально строительная Техника» в сумме 38 466 рублей, ООО «ЧЕСТРОЙ» в размере 2 524 031 рублей.