Дело директора "Финансовой Экспертизы" из Архангельска направлено в суд

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Финансовая Экспертиза», которая обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа за незаконные действия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в значительном размере).
Установлено, что обвиняемая в октябре 2019 года получила от арбитражного управляющего АО «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» незаконное денежное вознаграждение – коммерческий подкуп в размере 60 000 рублей за оказание содействия в получении выгодного ему судебного решения, подготовив заключение, содержащее заведомо недостоверные выводы о стоимости объектов недвижимого имущества. Полученными денежными средствами руководитель коммерческой организации распорядилась по собственному усмотрению.
Кроме того, в декабре 2019 года обвиняемая дала суду согласие на производство дополнительной судебной экспертизы по определению рыночной стоимости вышеуказанного имущества, выводы которой предварительно согласовала с конкурсным управляющим, получив от него в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 30 000 рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.
Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.