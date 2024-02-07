В двух округах Поморья земли без пригляда признаны муниципальной собственностью

Прокурорами Холмогорского и Устьянского районов Архангельской области проведены проверки исполнения законодательства о землепользовании.

Установлено, что органами местного самоуправления утверждены списки невостребованных земельных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения. Однако в суд с исками о признании их муниципальной собственностью местные органы власти не обращались.

Названное бездействие обусловило предъявление в районные суды исковых заявлений прокурорами районов о признании данных земельных долей муниципальной собственностью, которые удовлетворены.

Прокуроры обеспечили исполнение 49 судебных актов путем оформления в муниципальную собственность Холмогорского и Устьянского муниципальных округов права на 219,9 га земель сельскохозяйственного назначения (невостребованные земельные доли), которые в дальнейшем могут быть переданы в пользование гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам для производства сельхозпродукции.