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В двух округах Поморья земли без пригляда признаны муниципальной собственностью

Прокурорами Холмогорского и Устьянского районов Архангельской области проведены проверки исполнения законодательства о землепользовании.

          Установлено, что органами местного самоуправления утверждены списки невостребованных земельных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения. Однако в суд с исками о признании их муниципальной собственностью местные органы власти не обращались.

          Названное бездействие обусловило предъявление в районные суды исковых заявлений прокурорами районов о признании данных земельных долей муниципальной собственностью, которые удовлетворены.

          Прокуроры обеспечили исполнение 49 судебных актов путем оформления в муниципальную собственность Холмогорского и Устьянского муниципальных округов права на 219,9 га земель сельскохозяйственного назначения (невостребованные земельные доли), которые в дальнейшем могут быть переданы в пользование гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам для производства сельхозпродукции. 

(фото с https://resbash.ru) 

26 февраль 11:40 | : Скандалы

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