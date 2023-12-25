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В Холмогорах церковь Василия Блаженного брошена на произвол судьба

Прокуратурой Холмогорского района в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия в деятельности Межрегионального территориального Управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства территориальным органом Росимущества в регионе не проводятся мероприятия по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Василия Блаженного, 1824 г., колокольня, 1783 г.», что привело к ухудшению его состояния и разрушению.

По результатам рассмотрения административного искового заявления прокурора Холмогорского района решением суда бездействие территориального органа Росимущества  в этом вопросе признано незаконным, на него возложена обязанность организовать и провести соответствующие мероприятия.

Вопросы исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия находятся на контроле органов прокуратуры области.

 

12 февраль 16:03 | : Скандалы

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