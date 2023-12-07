Начальник почты из поселка Уемский присваивала чужие пенсии

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимой жительницы Приморского района Архангельской области, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенному лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия обвиняемая занимала должность начальника отделения почтовой связи в пос. Уемский. В июне 2023 года, используя свое должностное положение, внесла в информационную систему недостоверные сведения о доставке пенсии гражданину. Бланки на доставку пенсии и кассовые чеки о якобы полученных денежных средствах в размере 66 988 рублей скрыла. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая свое вину признала.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.