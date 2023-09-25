Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дело мусорных взяточников из Архангельска ушло в суд

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении двух лиц, один из которых является индивидуальным предпринимателем. Они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые незаконно осуществляли деятельность на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в г.Архангельске на Окружном шоссе, а именно по сортировке без лицензии вторсырья, вывозе его с территории полигона ТБО и сдаче в пункты приема на территории города.

За возможность продолжения осуществления данной деятельности, за общее покровительство обвиняемые в период с 18.05.2021 по 28.07.2023 ежемесячно передавали должностным лицам  администрации г. Архангельска и ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» взятку в виде денег в размере от 100 до 200 тыс. рублей, а всего на общую сумму  около 4 млн рублей. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления, обвиняемые признали в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, расследовано  в отделе Следственного управления Следственного комитета по области и НАО и   будет направлено в Ломоносовский районный суд  г. Архангельска для рассмотрения по существу.  

19 октябрь 08:45 | : Скандалы

Главные новости


Переправа, переправа! Архангельск в предчувствии зимы
Песни без слов. Илья Бешевли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (202)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20