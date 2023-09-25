Дело мусорных взяточников из Архангельска ушло в суд

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении двух лиц, один из которых является индивидуальным предпринимателем. Они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые незаконно осуществляли деятельность на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в г.Архангельске на Окружном шоссе, а именно по сортировке без лицензии вторсырья, вывозе его с территории полигона ТБО и сдаче в пункты приема на территории города.

За возможность продолжения осуществления данной деятельности, за общее покровительство обвиняемые в период с 18.05.2021 по 28.07.2023 ежемесячно передавали должностным лицам администрации г. Архангельска и ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» взятку в виде денег в размере от 100 до 200 тыс. рублей, а всего на общую сумму около 4 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления, обвиняемые признали в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, расследовано в отделе Следственного управления Следственного комитета по области и НАО и будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.