В Архангельске сотрудник МЧС попался на взятке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия) и в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконные действия).

По версии следствия, в 2022 году должностное лицо получило взятку в размере 100 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за создание условий для победы на электронном аукционе по заключению государственного контракта на поставку автомобильных запасных частей на сумму 400 тысяч рублей. При этом поставка была осуществлена не в полном объеме, недостающую часть автозапчастей сотрудник Центра ГИМС принял фиктивно.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята документация, имеющая значение для дела.

Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дело принято к производству отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.