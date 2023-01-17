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Азартный архангельский чиновник поплатился деньгами за ставки на спорт

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего заместителя начальника управления по физической культуре и спорту администрации ГО «Город Архангельск» виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что обвиняемый, являясь материально-ответственным лицом, в декабре 2021 года, используя служебное положение, похитил путем растраты вверенные ему денежные средства в сумме 130 тыс. рублей, выделенные для награждения ветеранов спорта, спортсменов и тренеров – победителей городского конкурса «Спортивный Олимп» 2021 г.

При проведении торжественной церемонии награждения 17.12.2021 денежные премии победителям конкурса не вручил, а растратил путем проведения ставок на спорт в букмекерской конторе, причинив бюджету ГО «Город Архангельск» материальный ущерб. 

В целях придания видимости законности освоения вверенных денежных средств и сокрытия факта их растраты чиновник предоставил в бухгалтерию ведомости, в которых собственноручно проставил подписи за победителей конкурса о якобы полученных ими денежных премий.

Осужденный вину по предъявленному обвинению признал полностью.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

06 март 12:58 | : Скандалы

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