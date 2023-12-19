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На урок как в холодильник. В Вельском районе процветает школьный холодомор

В Народный фронт обратился преподаватель секции бокса Анатолий Пичугин из Шунемской основной школы № 19. Он рассказал, что уже несколько лет с наступлением морозов здание учреждения образования превращается в холодильник.

 Сегодня температура в школьных классах – 10-12, в спортзале – 8-9 градусов Цельсия. Дети учатся в верхней одежде и мёрзнут. Им предлагают согреваться на уроках физкультуры, но и это не помогает.

 Представители регионального отделения НФ обратились в областную прокуратуру с просьбой разобраться в многолетнем беспределе.

- Требуем призвать к ответственности виновников холодомора и обеспечить бесперебойное теплоснабжение не только Шунемской школы, но и других социальных объектов муниципалитета, среди которых – детский сад, клуб, библиотека и ФАП.

(фото с https://news.guranka.ru)

18 январь 12:03 | : Скандалы

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