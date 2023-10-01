В Архангельской области алководитель ложно обвинил сотрудника ДПС в нанесении ссадин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 66-летнего жителя поселка Талаги Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения).

Следствием установлено, что обвиняемый, желая оговорить сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по городу Архангельску, который 19 апреля 2023 года на стационарном посту ГИБДД отстранил его от управления транспортным средством и составил протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос,

23 апреля 2023 года обратился в правоохранительные органы с несоответствующим действительности заявлением о том, что сотрудник ГИБДД вымогал у него взятку и применил к нему физическую силу. 15 мая 2023 года он по своей инициативе прошел судебно-медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были выявлены ссадины, заключение которого представил следователю, искусственно создав ложное доказательство.

В ходе проверки, проведенной по обращению обвиняемого, информация о противоправных действиях в отношении него не подтвердилась.

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что из-за состояния алкогольного опьянения у него сформировались ложные воспоминания о противоправных действиях сотрудника ГИБДД. Подавая заявление, он верил, что излагает действительные события.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за заведомо ложный донос о совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения, предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.