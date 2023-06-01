Архангельский водитель оболгал честного сотрудника ДПС в ложном доносе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя поселка Талаги Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, подозреваемый, желая оговорить сотрудника ДПС УМВД России по городу Архангельску, который ранее на стационарном посту ГИБДД отстранил его от управления транспортным средством и составил протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что сотрудник ГИБДД вымогал у него взятку и применил к нему физическую силу.

В ходе проверки, проведенной по обращению подозреваемого, информация о противоправных действиях не подтвердилась.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г. Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.