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Архангельский водитель оболгал честного сотрудника ДПС в ложном доносе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя поселка Талаги  Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, подозреваемый, желая оговорить сотрудника ДПС УМВД России по городу Архангельску, который ранее на стационарном посту ГИБДД отстранил его от управления транспортным средством и составил протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что сотрудник ГИБДД вымогал у него взятку и применил к нему физическую силу.  

В ходе проверки, проведенной по обращению подозреваемого, информация о противоправных действиях не подтвердилась. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г. Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

30 июнь 08:48 | : Скандалы

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