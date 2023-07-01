В Архангельске наркоша пытался угнать старый "Жигуль", но не смог завести

В полицию столицы Поморья поступило сообщение от жителя округа Варавино-Фактория. По словам мужчины, в ночное время кто-то похитил его автомобиль «ВАЗ», который был припаркован у подъезда.

Спустя некоторое время машина была обнаружена у жилого дома, расположенного на противоположной стороне Ленинградского проспекта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 23-летний житель Ломоносовского округа областного центра. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступления.

По имеющейся информации, находясь в ночное время у дома потерпевшего, злоумышленник заметил автомобиль с поврежденной передней дверью, которая оказалась не закрытой. Проникнув в салон, он безуспешно попытался завести «ВАЗ», после чего дотолкал его до дома на противоположной стороне улицы. Там молодой человек снял аккумуляторную батарею, забрал из салона набор инструментов и скрылся.

По фактам кражи и неправомерного завладения транспортным средством возбуждены уголовные дела. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу.