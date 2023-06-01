Директор детсада в Коряжме оштрафована за халявную субсидию

Проведенной прокуратурой г. Коряжмы проверкой установлено, что руководитель одного из дошкольных учреждений не спланировав надлежащим образом финансово – хозяйственную деятельность учреждения, не имея денежных средств, в начале 2021 года, путем устной договоренности заключила с хозяйствующим субъектом соглашение на выполнение ремонтных работ в здании детского сада на сумму более 130 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме в феврале и августе 2021 г.

После чего, в декабре 2021 г., директор дошкольного учреждения обратилась в администрацию города для предоставления субсидии с целью оплаты выполненных работ. По итогам рассмотрения документов, вопреки требованиям бюджетного законодательства, согласно которому субсидия может быть предоставлена только по результатам анализа предложений подрядчиков, то есть до выполнения работ, заместителем главы городского округа принято решение о предоставлении субсидии на сумму равную стоимости выполненных работ.

По результатам проверки директору дошкольного учреждения и главе городского округа внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены, заключение контрактов взято на контроль в администрации города.

За нарушение условий предоставления субсидии, по постановлению прокурора заместитель главы городского округа привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 10 000 рублей.