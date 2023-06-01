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Заведено новое дело на экс-главу Красноборского района Рудакова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований  Красноборского района области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления).

 По версии следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый, желая повысить авторитет как должностного лица, своевременно освоившего денежные средства, выделенные для приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрел в муниципальную собственность  две квартиры на общую сумму около 3 млн рублей в доме, который после реконструкции находился в неудовлетворительном техническом состоянии,  но подозреваемый подписал и выдал разрешение на его ввод в эксплуатацию. В результате допущенного превышения должностных полномочий нарушены права детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения, не отвечающие строительным, санитарно- техническим и противопожарным требованиям, а также причинен ущерб муниципальному образованию на сумму более 2 956 тысяч рублей. 

 В настоящее время производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются потерпевшие и должностные лица администрации.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

 Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

28 июль 08:56 | : Скандалы

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