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В деле экс-главы Красноборского района Рудакова нашлась еще одна взятка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Красноборский муниципальный район», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом- главой органам местного самоуправления взяток, в том числе в крупном размере).

 

Следствием установлено, что в 2017-2018 годах подозреваемый, зная, что муниципальному образованию выделено бюджетное финансирование на приобретение жилых помещений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратился к своему знакомому предпринимателю с предложением за взятку в виде строительно- ремонтных работ в доме и на земельном участке оказать содействие при заключении администрацией муниципального образования контрактов на приобретение для детей-сирот жилых помещений, принадлежащих на праве собственности подконтрольному предпринимателю лицу. За взятку в виде услуг имущественного характера подозреваемый заключил муниципальные контракты и приобрел в собственность муниципального образования жилую квартиру и дом, в последующем предоставленные детям-сиротам.

 В настоящее время производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются потерпевшие и должностные лица администрации.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Архангельской области и УМВД России по Архангельской области.

 В ближайшее время настоящее уголовное дело будет соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении данного лица уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, по первому обвинению Рудаков получил четыре года условно. Как говорят наши наблюдатели, сейчас он условкой может и не отделаться...

 

04 июль 12:32 | : Скандалы

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