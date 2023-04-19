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Бывший крупный чиновник из Устьян превысил полномочия в квартирном секторе

Прокуратура Устьянского района в ходе проверки исполнения требований жилищного законодательства установила, что должностным лицом Управления строительства и инфраструктуры администрации МО «Устьянский муниципальный район» без законных оснований жителю Устьянского района по договору социального найма предоставлено жилое помещение в п. Октябрьский.

Материалы проверки прокуратуры были направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Приговором Устьянского районного суда Архангельской области от 06.07.2023 бывший руководитель Управления строительства и инфраструктуры администрации МО «Устьянский муниципальный район» признан виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Установлено, что должностное лицо 04.02.2021 издало приказ, на основании которого с жителем района заключен договор социального найма жилого помещения, при этом гражданин в установленном законом порядке на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении не состоял и не имел оснований для получения квартиры. 

В результате незаконных действий бывшего руководителя Управления из муниципального жилищного фонда гражданину необоснованно предоставлена квартира, площадью 35,6 кв.м., что существенно нарушило права и законные интересы граждан, состоящих на учете.  

В судебном заседании подсудимый вину не признал, ссылаясь на законность своих действий. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Сделка по передаче квартиры по иску прокуратуры  судом признана недействительной. Квартира передана в ведение органов местного самоуправления.

07 июль 11:10 | : Скандалы

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