Прокуратура обвиняет власти Ленского района Поморья в бездействии

Прокуратура Ленского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что у жителей р.п. Урдома Ленского района не имеется возможности круглогодичного и беспрепятственного проезда через р. Вычегда при следовании от автомобильной дороги «Паламыш - Урдома» до автомобильной дороги «Заболотье – Сольвычегодск – Яренск». Указанные дороги разделены водным препятствием – рекой Вычегдой.

Иной возможности выехать из р.п. Урдома в другие населенные пункты автомобильным транспортом не имеется. Проезд через р. Вычегду, разделяющую указанные автодороги, осуществляется индивидуальными предпринимателями, которые в зимний период обустраивают ледовую переправу, проезд по которой является платным, в летний период также за плату осуществляется перевозка пассажиров и транспорта с помощью паромов.

Указанные обстоятельства нарушают права граждан на свободу передвижения, перевозку грузов.

В этой связи по иску прокурора района суд признал незаконным бездействие администрации МО «Ленский муниципальный район» и обязал орган местного самоуправления до 01.04.2024 устранить отмеченные нарушения, организовав бесплатное круглогодичное транспортное сообщение между поселениями в пределах муниципального района через р. Вычегда, протекающей между автомобильными дорогами регионального значения «Заболотье – Сольвычегодск – Яренск» и «Паламыш - Урдома».

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.