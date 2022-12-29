В Архангельской области еще одна жертва неосторожной охоты

Прокурором Ленского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя пос. Урдома Ленского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Установлено, что 23.11.2022 обвиняемый, находясь на охоте в лесу в 7 км от дер. Суходол, не зная о том, что в указанный период времени там же осуществляли охоту иные лица, приняв односельчанина за находящееся в лесу животное, произвел в него несколько выстрелов из самозарядного карабина.

В результате огнестрельного ранения в грудную клетку мужчина скончался.

Уголовное дело будет направлено в Вилегодский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным Кодексам Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.