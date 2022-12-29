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В Архангельской области еще одна жертва неосторожной охоты

Прокурором Ленского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя пос. Урдома Ленского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Установлено, что 23.11.2022 обвиняемый, находясь на охоте в лесу в 7 км от дер. Суходол, не зная о том, что в указанный период времени там же осуществляли охоту иные лица, приняв односельчанина за находящееся в лесу животное, произвел  в него несколько выстрелов из самозарядного карабина.

В результате огнестрельного ранения в  грудную клетку мужчина скончался. 

Уголовное дело будет направлено в Вилегодский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления Уголовным Кодексам Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до  двух лет.

 

31 январь 13:01 | : Скандалы

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