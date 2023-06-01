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В Устьянском районе фирма "левачила" на вывозе коммунальных отходов

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным директора ООО «Шангальский жилищно-коммунальный сервис» по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Установлено, что организация, которую возглавлял обвиняемый, в период с 2020-2021 г. осуществляла предпринимательскую деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов на площадку временного накопления отходов вблизи дер. Тарасонаволоцкая Устьянского района, не имея на это лицензии. В результате незаконной деятельности организация извлекла доход  в сумме более 6,5 млн. рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

 

27 июнь 11:38 | : Скандалы

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