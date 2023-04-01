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Директору скандального "Ликвидатора" грозит до 5 лет за хищение 13 млн

Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Ликвидатор», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). 

Установлено, что генеральный директор общества достоверно зная, что осуществление предпринимательской деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса без соответствующей лицензии незаконно, в период с 31.12.2019 по 31.12.2022 без  соответствующего разрешения осуществлял ведение возглавляемым им обществом указанной деятельности на территории Няндомского района.

Общая сумма дохода, извлеченная ООО «Ликвидатор» от незаконной предпринимательской деятельности, составила более 13 млн рублей, что является доходом в особо крупном размере.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу. 

За совершенные преступления обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

07 апрель 14:30 | : Скандалы

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