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На ремонте краеведческого музея в Устьянах кое-кто пытался навариться

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка капитального ремонта здания МБУК «Устьянский краеведческий музей», осуществляемого в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера».

В ходе проверки выявлены существенные расхождения в объемах фактически выполненных работ и предусмотренных проектной (сметной) документацией (по устройству бетона, деревянного настила и фанеры).

Ввиду ненадлежащего осуществления контроля со стороны заказчика, директору учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого необоснованная оплата невыполненных работ на сумму более 260 тыс. рублей возвращена подрядчиком в местный бюджет.

 

22 июнь 10:30 | : Скандалы

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