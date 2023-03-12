Проверка выявила в Поморье более 300 нарушений при реализации нацпроектов

Прокуратурой Архангельской области продолжено проведение проверок соблюдения требований законодательства при реализации национальных проектов, обеспечен контроль за своевременностью выполнения органами власти программных мероприятий и подрядчиками контрактных обязательств, эффективным и целевым расходованием денежных средств.

Котласским межрайонным прокурором в связи с низкими темпами строительства ООО «Белый Дом» в рамках национального проекта «Здравоохранение» поликлиники для детского населения в г. Котласе, создающими предпосылки к незавершению работ в установленный срок (01.11.2023), руководителю этой подрядной организации 23.03.2023 объявлено предостережение, работы активизированы.

Решением Коряжемского городского суда от 14.03.2023 удовлетворены исковые требования прокуратуры г. Коряжма к МОУ «СОШ № 4» о принятии в срок до 01.09.2023 мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании образовательного учреждения (национальный проект «Образование»).

Прокуратурой г. Архангельска в связи с бездействием администрации ГО «Город Архангельск» в приведении светофорных объектов в соответствие с требованиями законодательства (на 23 перекрестках необходима установка информационных световых секций в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, финансирование на указанные цели не предусмотрено) 20.03.2023 главе этого органа местного самоуправления внесено представление (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

Постановлением мирового судьи от 10.03.2023 по результатам рассмотрения возбужденного прокурором г. Архангельска дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, за нарушение срока строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» двух многоквартирных домов в территориальном округе Майская горка г. Архангельска к административной ответственности в виде предупреждения привлечен руководитель ООО «Белый дом».

По результатам рассмотрения возбужденного прокурором Мезенского района дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, директору МБУК «Мезенская библиотечная система» в связи с умышленным дроблением закупки работ по капитальному ремонту здания мемориального музея писателя В.В. Личутина на мелкие сделки с целью ухода от конкурентных процедур, Архангельским УФАС России 24.03.2023 назначено наказание в виде предупреждения (национальный проект «Культура»).

Всего в сфере реализации национальных проектов в 2023 году выявлено 320 нарушений, принесено 3 протеста, предъявлено 44 иска, внесено 141 представление, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 33 лица, объявлено 17 предостережений, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 2 материала проверки, возбуждено 1 уголовное дело.