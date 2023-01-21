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Прокурор Новодвинска помог ребенку инвалиду посещать школу

Судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда рассмотрено гражданское дело по апелляционному представлению               прокуратуры г. Новодвинска на решение Новодвинского городского суда от 20.10.2022, которым отказано в удовлетворении искового заявления прокурора в защиту прав ребенка инвалида- колясочника.

Поводом для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки, проведенной по обращению матери несовершеннолетнего, в ходе              которой установлен факт непринятия администрацией городского округа  Архангельской области «Город Новодвинск» мер к ремонту дворового проезда, что ввиду его ненадлежащего состояния препятствовало передвижению мальчика в кресле-коляске от дома к месту нахождения школы. 

Несмотря на решение Новодвинского городского суда, отказавшего                в удовлетворении иска со ссылкой на необоснованность заявленных требований и необходимость производства ремонта силами управляющей организации, прокурором проявлена принципиальная позиция в вопросе защиты прав ребенка, в подтверждение которой представлены сведения о том, что дворовой проезд не включен в состав общего имущества многоквартирного дома и обязанность по приведению его в надлежащее состояние  в соответствии с действующим законодательством возложена на городскую администрацию.

Судебная коллегия согласилась с доводами прокуратуры и апелляционным определением решение суда первой инстанции отменила, приняла по делу новое решение об удовлетворении иска прокурора.

Устранение нарушений закона находится на контроле прокурора.

(фото с https://куб.дети/category/news/page/31/) 

 

14 февраль 11:04 | : Скандалы

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