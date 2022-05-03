Житель Верхней Тоймы выгораживал экс-главу МО "Двинское" и заработал 40 тысяч... штрафа

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкого автономного округа доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 52-летнего жителя Верхнетоемского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).
Следствием и судом установлено, что обвиняемый, будучи допрошенным как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу по обвинению экс-главы одного из муниципальных образований Верхнетоемского района в совершении должностных преступлений, желая помочь ему избежать уголовной ответственности, дал заведомо ложные показания о реальном отбытии обязательных работ по благоустройству муниципального образования, назначенных за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления. Суд отнесся к указанным показаниям критически и отверг их, как не соответствующие действительности.
Приговором суда, вступившим в законную силу, экс-глава муниципального образования осужден по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) за внесение в табель учета использования рабочего времени ложных сведений о выполнении вышеуказанным лицом обязательных общественно- полезных работ.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.