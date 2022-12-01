Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Собачий садист из Коряжмы отправляется в колонию-поселение

Вступил в законную силу приговор Коряжемского городского суда от 24.10.2022 в отношении 37-летнего жителя города Коряжмы, осужденного за совершение преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее увечье, совершенное в присутствии малолетних, с применением садистских методов).  

Как установлено судом, виновный в дневное время 09.04.2022, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой, вывел ее собаку на улицу, где возле подъезда многоквартирного жилого дома в присутствии детей нанес удары ножом по голове и туловищу животного, причинив тяжелые ранения. 

Благодаря тому, что в происходящее вмешались неравнодушные жители дома, собака осталась жива. 

Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, отрицая присутствие на месте происшествия малолетних и садизм в своих действиях. 

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Апелляционную жалобу защитника с доводами о несогласии с квалификацией содеянного и суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

 

29 декабрь 11:20 | : Скандалы

Главные новости


Под хвостом у Тигра. Итоги 2022 года по версии ИА RUSNORD
"Мы еще вспомним те ПАЗики". Депутат о транспортной реформе в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (373)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20