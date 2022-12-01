Собачий садист из Коряжмы отправляется в колонию-поселение

Вступил в законную силу приговор Коряжемского городского суда от 24.10.2022 в отношении 37-летнего жителя города Коряжмы, осужденного за совершение преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее увечье, совершенное в присутствии малолетних, с применением садистских методов).
Как установлено судом, виновный в дневное время 09.04.2022, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой, вывел ее собаку на улицу, где возле подъезда многоквартирного жилого дома в присутствии детей нанес удары ножом по голове и туловищу животного, причинив тяжелые ранения.
Благодаря тому, что в происходящее вмешались неравнодушные жители дома, собака осталась жива.
Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, отрицая присутствие на месте происшествия малолетних и садизм в своих действиях.
Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Апелляционную жалобу защитника с доводами о несогласии с квалификацией содеянного и суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.